Bursaspor'da Furkan Soyalp Şoku

Bursaspor
'da antrenmanda sakatlanan Furkan Soyalp'ta kasık fıtığı tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olan genç futbolcunun ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.
Bursaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antrenman esnasında sakatlanan Furkan Soyalp'in, Acıbadem
Bursa Hastanesi'nde çekilen MR'ı ve yapılan kontrolleri sonucu kendisinde kasık fıtığı tespit edilmiştir. Furkan Soyalp, kasık fıtığı nedeniyle antrenmanlarında yer almamaktadır ve sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı kuvvet çalışması gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki günlerde kasık fıtığı ameliyatı olacak olan Furkan Soyalp'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ameliyatın ardından yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır" denildi. - BURSA
Bursa,Bursaspor
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:47