Bursaspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, koordinasyon, pas kontrol ve gol çalışması yapıldı.
Tedavileri süren Barış Yardımcı
, Tunay Torun
ve Diafra Sakho
salonda çalıştı. Allano Lima
ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Öte yandan Bursasporlu futbolcular, idman öncesi Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu'nun 26. yaş gününü pasta keserek kutladı.
Bursaspor, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA