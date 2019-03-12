Bursaspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Kaynak: DHA

Bursaspor'da Tunay ve Barış takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Sakho idmana katılmadı.Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerindeki idmanla devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.Sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalışma yaparken hafif sakatlığı bulunan Diafra Sakho tedavi oldu. Çenesinde çatlak meydana gelen Stephane Badji'nin ise Galatasaray maçında sahada yer alabileceği öğrenildi. Yeşil beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.- Bursa