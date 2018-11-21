Bursaspor'da Golcü Sıkıntısı

Bursaspor
'da Akhisar Belediyespor
maçı öncesinde forvet oyuncuları Diafra Sakho
ve Bogdan Stancu
'nun sakatlığı sürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba
, zorlu deplasmanda Umut Nayir'a ileri uçta şans tanımayı planlıyor.
Yeşil-beyazlı takımda Akhisar Belediyespor maçı öncesi forvet sıkıntısı yaşanıyor. Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun sakatlığı sürüyor. Allano Lima
ise cezalı olması sebebiyle zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Stancu için son ana kadar beklenileceği öğrenildi. İleri hatta büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Umut Nayir'a hazır ol emri verdi. Nayir, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giymesi halinde ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkacak. - BURSA
Diafra Sakho,Bogdan Stancu,Akhisar Belediyespor,Bursaspor
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:53