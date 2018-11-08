Bursaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon, 5'e 2 pas ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalıştı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımla çalışamayan Diafra Sakho
, antrenmanda yer aldı. Sakho'nun idmanda neşeli olduğu gözlenirken, sakatlığı devam eden Bogdan Stancu
ve Abdullahi Shehu takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
Bursaspor,Kasımpaşa
08 Kasım 2018 Perşembe 18:07