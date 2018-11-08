Bursaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa
maçının hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalıştı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımla birlikte çalışamayan Diafra Sakho
, bugünkü antrenmanda takımdaki yerini aldı. Sakho'nun antrenmanda neşeli olduğu gözlenirken sakatlığı devam eden Bogdan Stancu
ve Abdullahi Shehu takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:51