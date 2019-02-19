Bursaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra geniş alanda minyatür kalelerde kontrol pas oyununa geçildi. Çabukluk organizasyonu da yapan yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde taktik çalıştı.Sakatlıkları bulunan oyunculardan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş idmana katılmadı. Aytaç Kara ile Diafra Sakho ise antrenmanda takımla birlikte yer aldı.Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.