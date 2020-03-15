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Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Bursaspor Kulübünün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

15.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:24
Bursaspor'da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Bursaspor Kulübünün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya 164 genel kurul üyesi katıldı.
Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Bursaspor Asbaşkanı Serkan Subaşı mali konularda bilgilendirmede bulundu.
Yönetim Kurulu üyelerinin yaptığı konuşmaların ardından Bağımsız Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü ve ekibi, hazırladıkları inceleme ve tavsiye raporunu üyelerle paylaştı.
Üye giriş ücretlerinin 500 liraya, üye aidatlarının da 200 liraya yükseltilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Tüzük gereği 2018-2019 yılı aidat ödemelerini zamanında yapmadıkları için üyelikleri askıya alınan aralarında eski kulüp başkanı Ali Ay'ın da bulunduğu 281 kişinin üyelikleri düşürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Bursaspor, Merinos, Spor

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