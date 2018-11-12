Sakatlanan Bursasporlu Diafra Sakho, İlk Devreyi Kapattı

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Kasımpaşa'ya 2-1 kaybederken ilk yarının son anlarına doğru sakatlanan Diafra Sakho oyuna devam edememişti. Devre arasında yerini Umut Nayir'e bırakan Senegalli oyuncunun kontrolleri bugün yapıldı. Özel bir hastanede çekilen MR'ının ardından yapılan kontroller sonucunda Sakho'nun sağ ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi.

6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yeşil beyazlı kulüpten de yapılan resmi açıklamada, ilk belirlemelere göre Sakho'nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Buna göre deneyimli golcü, sezonun ilk yarısını kapatmış oldu. Sakho'nun 2 hafta sonra yapılacak ek tetkiklerin ardından durumunun daha da netlik kazanacağı bilgisi paylaşıldı.