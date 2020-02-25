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Bursaspor'da 'sarı' tehlike

Yeşil-beyazlılarda dört futbolcu, sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

25.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:43Bursaspor'da 'sarı' tehlike
Yeşil-beyazlılarda dört futbolcu, sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü saat 19.00'da evinde Altay ile karşılaşacak olan 'da, tam dört oyuncunun sarı kart cezası sınırında olması teknik heyeti ve taraftarı endişelendiriyor. Son dönemde cezalı oyuncuların fazlalığından dert yanan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, yeni bir tehlike ile daha karşı karşıya kalmış durumda.

Yeşil-beyazlı takımda 7 sarı kartı bulunan Selçuk Şahin, 3 sarı kartı bulunanSedat Dursun, Recep Aydın ve Anıl Karaer, Altay maçında sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında takımı yalnız bırakmak zorunda kalacak. İbrahim Üzülmez'in bu konuda takımla sık sık toplantı yaptığı ve kart görmemeleri için futbolculara uyarılarda bulunduğu gelen bilgiler arasında. - BURSA

Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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