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Bursaspor'da Shehu, Üzülmez ile kendini buldu

Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile birlikte çıkışa geçerken yeni oyun kurgusunda merkez orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu önemli rol oynadı.

18.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:37Bursaspor'da Shehu, Üzülmez ile kendini buldu

, İbrahim Üzülmez ile birlikte çıkışa geçerken yeni oyun kurgusunda merkez orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu önemli rol oynadı.

Teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'in gelmesinin ardından çıkış yakalayan Bursaspor, deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet aldı. Üzülmez yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a kaybeden ve diğer yenilgisini de sahasında yüzde 62'lik topla oynama oranına karşın karşısında alan yeşil-beyazlılar, toparlanarak üst üste galibiyetlere imza attı. Üzülmez'in gelişiyle birlikte lider Hatayspor ile arasındaki 9 puanlık farkı 3'e düşüren Bursaspor, şampiyonluk yarışında iddialı hale geldi.

OYUNU ŞEKİLLENDİRDİ

Bursaspor'un söz konusu 7 maçında, Abdullahi Shehu performansıyla önemli rol oynadı. Önceki dönemlerde sağ bek mevkisinde de görev alan Nijeryalı merkez orta saha oyuncusu, son 4 maçta asıl mevkisine dönmesinin ardından Bursa temsilcisinin oyununu da şekillendirmeye başladı. Son oynanan Adana Demirspor maçında pas trafiğinde yüzde 14.9 ile topu en fazla kullanan isim olan Nijeryalı, bu paslarının yüzde 8.5'ini hücum oyuncularına aktararak, atakların gelişiminde pay sahibi oldu.

İLK KEZ FORMA GİYEMEYECEK

Hücumu geriden şekillendiren Bursaspor'un oyun yapısında daha fazla sorumluluk alan 26 yaşındaki oyuncu; Eskişehirspor'a karşı yüzde 15.9, Akhisarspor'a karşı yüzde 12.4'lük pas trafiği ile oynadı. Üzülmez'in oyun kurgusuna kilit role sahip isimlerden biri olan Shehu, bu süreçte Osmanlıspor'a karşı 1 de gol sevinci yaşadı.

Öte yandan, sezon başından bu yana tüm maçlarda forma giyen tek isim olan deneyimli futbolcu, Adana Demirspor karşısında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Bu hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Bursaspor'da Shehu ilk kez takımını yalnız bırakacak.



İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

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