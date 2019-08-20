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Bursaspor'da SMS kampanyasına ilgi yok

Bursaspor'un geçtiğimiz günlerde başlattığı SMS kampanyası için şu ana kadar 22 bin 754 mesaj atıldı.

20.08.2019 10:10 Bursaspor'da SMS kampanyasına ilgi yok
Bursaspor'un geçtiğimiz günlerde başlattığı SMS kampanyası için şu ana kadar 22 bin 754 mesaj atıldı. Bursaspor'un başlattığı SMS kampanyasına ilgi şu ana kadar beklenenden az oldu. Transfer tahtasını açmak ve mali yapıyı güçlendirmek için başlatılan kampanya için 22 bin 754 mesaj atıldı. Sosyal medya üzerinden kampanyaya ilgi göstermeye çalışan taraftarlar, çeşitli çağrılarda bulunuyor. Yönetim ise SMS kampanyası hakkında herhangi bir tanıtım toplantısı yapmadı. Yeşil-beyazlıların kasasına SMS kampanyasından 364 bin 64 TL girdi.
(İHA)

Bursaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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