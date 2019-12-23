Haberler » Spor » Bursaspor'da şok istifa - Spor

Bursaspor'da şok istifa

Bursaspor'da Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükkurt istifa etti.

23.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:22 Bursaspor'da şok istifa
'da Genel ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükkurt istifa etti.

Daha önceki dönemlerde de yeşil-beyazlı kulüpte yöneticilik yapan Ali Büyükkurt istifa dilekçesinde, "Görmüş olduğum lüzum üzerine, 23 Haziran 2019 tarihinden beri yürütmüş olduğum 'Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu Üyeliği' görevimden istifa ediyorum. Sene başından beri yaşanan ve tanık olduğum bazı durumlar, sağlık sorunlarım ve aileme daha fazla vakit ayırmak sebebi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Bursaspor'un içerisinde bulunduğu bu durumu daha da vahim bir hale getirmemek için açıklama yapıyorum. Ancak yaşanan gelişmeler bu durumu beraberinde getirmiştir. Yeniden zirve yolunda her zaman Bursasporumun yanındayım" ifadelerine yer verdi.

İstifa ile ilgili Bursaspor yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. - BURSA

Bursaspor, Sekreter, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:02   Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi - Spor
17:00   Eskişehirspor Boluspor hazırlıklarına başladı - Spor
17:00   Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Spor
17:00   Bursaspor'da şok istifa - Spor
17:00   Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları - Spor
16:12   Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı - Spor
16:08   PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi - Spor
15:57   2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu - Spor
14:24   Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü - Spor
14:02   Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu - Spor
23.12.2019 17:04:30