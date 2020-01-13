Bursaspor'da transfer hareketliliği

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor 'da transfer gündemi hareketli geçiyor.

Devre arasındaki ilk transferinde 33 yaşındaki Serdar Özkan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Bursa temsilcisi; sol bek, kanat ve 10 numara mevkilerine transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak sol bek transferini tamamlamak isteyen kulüp, 3 oyuncu ile ilgileniyor. Yukatel Denizlispor ile olan sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki Kerem Can Akyüz ile görüşmeler devam ederken, bu bölge için Aytemiz Alanyaspor'dan 29 yaşındaki Kaan Kanak ve Çaykur Rizespor'dan 22 yaşındaki Yusuf Acer'in de ismi geçiyor.Sol bek transferini yakın süreçte bitirmesi beklenen Bursaspor'da, Başkan Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan transferlerin tümünü Cuma gününe kadar tamamlayabilmek için teknik direktör İbrahim Üzülmez ile koordineli şekilde çalışarak yoğun çaba harcıyor. Bu noktada içerisinde bulunduğu mali yapıdan ötürü yeşil beyazlı yönetim, Serdar Özkan'ın ardından bu üç mevkiye oyuncu takviyesi yaparak transfer dönemini kapatmayı planlıyor.