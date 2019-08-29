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Bursaspor'da transfer yasağı sorunu çözüldü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

29.08.2019 13:50 Bursaspor'da transfer yasağı sorunu çözüldü
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer yasağının kaldırıldığı duyuruldu.
Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Uzun uğraşlar sonucunda gerekli tüm işlemler tamamlanarak, transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır. Bu meşakkatli süreçte her daim yanımızda olan değerli şehrimizin önde gelenlerine, camiamızın tüm paydaşlarına ve Bursaspor sevdalılarına minnettarız. Büyük Bursaspor camiası olarak, yeniden zirveye yürüyüşte birlikte başaracağımıza dair kararlılığımız daim olacaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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