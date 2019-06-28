28.06.2019 09:59
Haberler » Spor » Haber

Bursaspor'da yaprak dökümü; Badji de takımdan ayrıldı

Bursaspor

Bursaspor'da yaprak dökümü devam ederken, 3 oyuncunun ardından Stephane Badji de takımdan ayrıldı.

Bursaspor 'da yaprak dökümü devam ederken, 3 oyuncunun ardından Stephane Badji de takımdan ayrıldı. 29 yaşındaki Senegalli futbolcu, Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlılarda bir ayrılık daha gerçekleşti. Yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine konan orta saha oyuncusu Stephane Badji, Bulgaristan 'ın A Grupa ekiplerinden Ludogorets Razgrad ekibiyle anlaştı. Bulgar yöneticilerle birlikte Ludogorets Razgrad atkısıyla poz veren Badji, sezonun sona ermesinin ardından Bursaspor'dan ayrılan 4'üncü isim oldu. Daha önce de Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan ve Santiago Vergini ile yollar ayrılmıştı.
Belçika 'nın Anderlecht Kulübü'nden geçen sezon başında 600 bin Euro'ya transfer olan Senegalli Badji, 29'u lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi ve 2 bin 663 dakika sahada yer alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.


- Bursa
Kaynak: DHA
Ludogorets , Yaprak Dökümü , Bursaspor , Spor

Son Dakika Haberleri
12:38 Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da
12:37 Erzurumspor kadrosunu elinde tutmak istiyor
12:29 Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
12:21 Çaycuma Spor Kulübünün kongresi gerçekleşti
12:19 Trabzonspor'da kamp programı belli oldu
12:18 Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti (YENİDEN)
12:15 Galatasaray'da 4 isim sağlık kontrolünden geçti