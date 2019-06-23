23.06.2019 15:40
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Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan

- Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan Yeşil-beyazlı takımda olağanüstü kongreye tek aday olarak giren Mesut Mestan başkanlığa seçildiBURSA - Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.

- Bursaspor 'da yeni başkan Mesut Mestan
Yeşil-beyazlı takımda olağanüstü kongreye tek aday olarak giren Mesut Mestan başkanlığa seçildi
BURSA - Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi.
Yeşil-beyazlı takımın olağanüstü genel kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Mestan, yapılan açık oylamada, genel kurul üyelerinin oylarını alarak başkan seçildi. Ardından kürsüde kısa bir konuşma yapan Mestan, zor bir göreve geldiklerini ve bunun altından kalkacaklarını açıkladı.
Öte yandan bağımsız denetleme kurulu başkanlığına ise Serdar Güllülü seçildi.Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan
Kaynak: İHA
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