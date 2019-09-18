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Bursaspor'da zorlu fikstür

TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Bursaspor, önümüzdeki 5 haftada zorlu rakipleri ile karşı karşıya gelecek.

18.09.2019 09:59Bursaspor'da zorlu fikstür
TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Bursaspor, önümüzdeki 5 haftada zorlu rakipleri ile karşı karşıya gelecek.

Lige Fatih Karagümrük mağlubiyeti ile başladıktan sonra arka arkaya 3 maçı kazanan Bursaspor, zorlu bir fikstür bekliyor. Genç futbolcuların mücadelesi ve transfer tahtası açıldıktan sonra yeni gelen transferlerin uyumu ile birlikte 4 maçta 9 puan toplayan timsah, Ümraniyespor'un arkasında averajla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar, ilk olarak ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile deplasmanda mücadele edecek. Bursaspor, lige istediği başlangıç yapamasa da kadrosuyla ligin iddiaları takımlarından olan Adana Demirspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Yeşil-beyazlılar, daha sonra şampiyonluk favorilerinden BB Erzurumspor ile içeride, Altay ile deplasmanda, lider Ümraniyespor ile sahasında ve Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın eski takımı İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabakalardan çıkan sonuçlar, yeşil-beyazlıların zirvede kalması konusunda belirleyici olacak. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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