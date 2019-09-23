Haberler » Spor » Haber

Bursaspor'daki sakat oyuncuların son durumu

Bursaspor Kulübü, sakat oyuncularının son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

23.09.2019 13:14Bursaspor'daki sakat oyuncuların son durumu
Bursaspor Kulübü, sakat oyuncularının son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Yeşil-beyazlı takımda 5 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Recep Aydın'ın sol ayak bileğinde yaralanmasının olduğu, 1 haftadır takımla çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki hafta antrenmanlara başlanmasının beklendiği ifade edildi. Onur Atasayar'ın 2-3 hafta, Deniz Aydın'ın 1-2 hafta, Burak Kapacak'ın sağ dizinde yaralanma olduğu, ilk bulgulara göre milli araya kadar takımdan ayrı kalacağı ve önümüzdeki hafta yapılacak kontrollerden sonra son durumunun belli olacağı, Furkan Emre Ünver'in ise tedavisinin tamamlandığı açıklandı. - BURSA

Recep Aydın, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:24 "Üç puana açız"
13:24 Kupa maçına özel otobüs hatları
13:22 Bursaspor'da burak kapacak, en az 3 hafta oynayamayacak
13:20 Hırvatistan'dan Vida ile Melnjak'a milli davet
13:19 Geleneksel Voleybol Turnuvasında şampiyon İN-ON-U oldu
13:17 Alpaslan atıyor, Göztepe kazanıyor
13:17 Plaj voleybolu balkan şampiyonası izmir'de