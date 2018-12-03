Bursaspor'dan 15 Maç Sonra Üst Üste 2 Galibiyet

Geride kalan sezonun 30. haftasında Kardemir Karabükspor'u 4-1, 31. haftasında ise Atiker Konyaspor'u 2-1 yenmesinin ardından Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen yeşil-beyazlılar, 10 maç aradan sonra ilk galibiyetini bu sezonun 8. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek elde etti.

Ligin 9. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Yeşil-beyazlılar, 11. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, 12. haftada Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetti.

Bursaspor, 13. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 4-2 yenmesinin ardından, 14. haftada da dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 üstünlük sağlayarak, haftalar sonra üst üste 2 maç kazanmayı başardı.

Yeşil-beyazlı ekip, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek, geçen sezonun 31. haftasından itibaren bu kulvarda 15 hafta aranın ardından üst üste 2 galibiyete imza atmış oldu.

Süper Lig'in 14. haftası itibarıyla 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Bursaspor, topladığı 19 puanla 10. sırada yer alıyor.