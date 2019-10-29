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Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

Bursaspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı.

29.10.2019 19:08
Bursaspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı.
Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp yöneticileri, futbolcuları ve altyapı ekibi, antrenman öncesinde hazırlanan koreografi için düzen aldı.
Antrenmana başlamadan önce Türk bayrağı ve Atatürk posterinin önünde toplanan yeşil-beyazlılar, "29 Ekim" koreografisini oluşturdu.
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Koreografinin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Koşukavak, emeği geçen herkesi tebrik etti.
Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

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Kaynak: AA


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