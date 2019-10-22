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Bursaspor'dan 'Ali Akman' açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Ali Akman için kulübü Bursaspor açıklama yaptı.

22.10.2019 11:48Bursaspor'dan 'Ali Akman' açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Ali Akman için kulübü Bursaspor açıklama yaptı. Açıklamada, genç futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bursaspor Kulübü, 17 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı. Transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin, şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig'e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.



Fenerbahçe, Ali Akman, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

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