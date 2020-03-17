Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasına yalanlama
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.
17.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:30
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor 'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.
Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Özer Hurmacı, Anıl Karaer, Bursaspor, Spor
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