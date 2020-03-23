Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Bursaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:41
Bursaspor , korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü, korona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA
Bursaspor Kulübü, korona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Terim, Bursaspor, Spor