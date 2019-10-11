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Bursaspor'dan Frutti Extra ile sponsorluk anlaşması

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, Frutti Extra ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

11.10.2019 19:22Bursaspor'dan Frutti Extra ile sponsorluk anlaşması
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, Frutti Extra ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, yöneticiler ile bazı basketbolcular katıldı.
Ömer Kızıl, törende, Frutti Extra olarak Bursaspor'un isim sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirtti.
Sponsorlukların uzun soluklu olmasının firmalara da faydalı olduğuna değinen Kızıl, "Bizim gibi diğer Bursalı şirketler de Bursaspor'a destek olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından daha önce ön lansmanı yapılan sponsorluk anlaşmasına imzalar atıldı.

Ömer Kızıl, Bursaspor, Uludağ, Spor

Kaynak: AA

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