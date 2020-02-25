Bursaspor'dan her iki yarıya aynı başlangıç

Bursaspor , ligin her iki yarısındaki ilk 6 haftalık periyotta aynı performansı sergiledi. Yeşil beyazlılar, gerek sezon başındaki Yalçın Koşukavak, gerekse ikinci yarıda İbrahim Üzülmez yönetiminde söz konusu dilimlerde 12'şer puan topladı.

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, ikinci yarıya da sezon başına benzer bir giriş yaptı. Sezonu Yalçın Koşukavak yönetiminde açan Bursa temsilcisi, ilk 6 maçlık periyotta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederken; ikinci yarının ilk 6 maçlık diliminde de bu kez İbrahim Üzülmez yönetiminde aynı galibiyet ve mağlubiyet performansını sergiledi. Her iki dönemde de Bursaspor, 12'şer puanı hanesine yazdırdı.

Yeşil beyazlılar, bu sezon ligde iki kez karşılaştığı ekiplere karşı ise en az bir galibiyet elde etti. Sezonun ilk maçında 3-1 yenildiği Fatih Karagümrük'ten evinde 2-1'lik skorla rövanşı alan Bursa ekibi; ilk yarıda deplasmanda 4-1 kaybettiği Adana Demirspor'u da evinde 2-1 yenmeyi başardı. Akhisarspor ve Osmanlıspor'u hem içeride, hem dışarıda yenen Bursaspor, sezonun başında üstünlük sağladığı BB Erzurumspor ve Eskişehirspor'a ise ikinci yarıdaki rövanş mücadelelerinde kaybetti.