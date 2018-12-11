Bursaspor'dan İlginç İstatistik

11 Aralık 2018 Salı 11:06



11 Aralık 2018 Salı 11:06

Bursaspor, bu sezon Süper Lig'de mağlup olduğu 4 maçın tamamında kalesinde 2 gol gördü.Bursaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-0 kaybederek ligdeki dördüncü yenilgisini aldı. Antalyaspor mücadelesi öncesinde son iki maçından da galip gelen Timsah, mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı bir karşılaşmayı ise kaybetti. Bu mağlubiyetle birlikte yeşil-beyazlılar, ilginç bir istatistiğe de sahip oldu. Bursaspor, ligde kalesinde 2 gol gördüğü müsabakalarda Akhisar maçı hariç tamamını kaybetti. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Sivasspor'a 2-0, Kasımpaşa'ya 2-1 ve Antalyaspor'a da 2-0 kaybetti.Bursaspor, sadece Akhisar deplasmanında 2 farklı yenik duruma düştüğü mücadeleyi geriden gelerek 4-2 kazanmıştı. Ayrıca Bursa temsilcisi, kupa maçında da 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek elenmişti.7 maç aradan sonra gol atamadıÖte yandan ligin 7. haftasında Sivasspor'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlılar, ardından çıktığı 7 müsabakada gol atma başarısı gösterdi. Son oynanan Antalyaspor maçında fileleri havalandıramayan Bursaspor'da bu seri de son bulmuş oldu. Timsah, son maçlarında ilk haftaların aksine gol yollarında daha başarılı bir performans ortaya koymuştu.5 maçtır kalesini gole kapatamıyorYeşil-beyazlılar, ligde son 5 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Sezon başında gol atma adına büyük sıkıntılar çeken Bursaspor, savunma performansı ile ise takdir toplamıştı. Samet Aybaba'nın takımı, ligde oynadığı son 5 maçta kalesinde 8 gol gördü. - BURSA