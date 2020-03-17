Bursaspor'dan 'kadro dışı' açıklaması
Bursaspor Kulübü, Anıl Karaer ve Özer Hurmacı ile ilgili çıkan "kadro dışı" iddialarını yalanladı.
17.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:52
Bursaspor Kulübü, Anıl Karaer ve Özer Hurmacı ile ilgili çıkan "kadro dışı" iddialarını yalanladı.
Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." denildi. - BURSA
Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." denildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Özer Hurmacı, Anıl Karaer, Bursaspor, Spor
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