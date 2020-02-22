Haberler » Spor » Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı - Spor

Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı

Bursaspor, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

22.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:40Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı
, 'un ilçesinde kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçında takımlarını desteklemek için kente giden Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kazayla ilgili Bursaspor Kulübü de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz." - BURSA

Bursaspor, Erzurum, Aşkale, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 12:46:28