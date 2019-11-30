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Bursaspor'dan kaza yapan taraftarlarına "geçmiş olsun" mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Eskişehir'de takımın taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişinin yaralanması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

30.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:04Bursaspor'dan kaza yapan taraftarlarına
TFF 1. Lig ekiplerinden , 'de takımın taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişinin yaralanması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızın Adanaspor deplasmanında oynayacağı maç için bu sabaha karşı Bursa'dan Adana'ya hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu minibüs, Eskişehir çıkışında sabah saat 05.45 sularında talihsiz bir kaza geçirmiştir.
Minibüs içerisinde şoför dahil 19 kişi yer almaktadır. Olay yerinde yaralılara acil müdahale yapılmış olup, 3 taraftarımız Eskişehir'deki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, taraftarlarımıza acil şifalar dileriz. Camiamıza geçmiş olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir, Bursaspor, Güncel

Kaynak: AA

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