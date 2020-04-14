Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursaspor'dan kollektif hücum

Bursaspor, ligin en çok gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri olmasına karşın, yeşil-beyazlı oyuncular gol krallığı yarışının uzağında kalmış durumda.

14.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:21
Bursaspor'dan kollektif hücum

Bursaspor , ligin en çok gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri olmasına karşın, yeşil-beyazlı oyuncular gol krallığı yarışının uzağında kalmış durumda. Bu noktada ise hücumdaki kollektif oyun ve farklı oyuncuların kaydettiği gollerin payı büyük.

Türkiye profesyonel ligleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenirken, TFF 1'inci Lig'de de 28 hafta oynandı. Bu süreçte Bursaspor, attığı 43 golle ligin en golcü ekipleri arasında yer aldı. Bursa temsilcisi, 55 gol kez fileleri havalandıran Adana Demirspor'un ardından ligin en çok gol sevinci yaşayan ekibi oldu. Ligin gol krallığında ise Altay'dan Marco Filipe Lopes Paixao 17 golle zirvede bulunurken, Bursaspor'un en golcü ismi Yevgen Seleznov ise attığı 8 golle, yarışta oldukça geride kaldı. Yeşil-beyazlı oyuncuların gol krallığı yarışında geride kalmasında ise hücumdaki kollektif oyun ve gol dağılımları önemli rol oynadı.

Bursasporlu oyuncular, 42 gole imzasını atarken bu goller 16 farklı oyuncudan geldi. Adana Demirspor da da, 16 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken; iki takım, ligde en fazla farklı oyunculardan gol katkısı alan ekipler oldu. Lider Hatayspor'un 38 golünde ise 13 farklı oyuncunun imzası bulunuyor.

SELEZNOV VE KUBİLAY'IN PAYI BÜYÜK

Bursa temsilcisinde santrfor oyuncuları Yevgen Seleznov ve Kubilay Kanatsızkuş ise attığı goller takımın hücum gücünde önemli rol oynadı. Seleznov 8, Kubilay Kanatsızkuş ise 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Orta alan oyuncusu Abdullahi Shehu ise bu sezonun sürpriz golcüsü olurken, 4 golle takımına katkıda bulundu. Abdou Razack Traore, Özer Hurmacı ve Recep Aydın 3'er kez; Ali Akman, Emirhan Aydoğan, Mamadou Diarra ve Selçuk Şahin de ikişer kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor'da Anıl Karaer, Burak Altıparmak, Onur Atasayar, Ramazan Keskin ve Tayfur Bingöl ile birlikte takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici'nin de bu sezon birer golü bulunuyor.

TFF 1'inci Lig'de golleri farklı oyunculardan gelen ekipler şöyle;

Bursaspor (16), Adana Demirspor (16), Hatayspor (13), Fatih Karagümrük (12), Cesar Grup Ümraniyespor (12), Adanaspor (12), Boluspor (12), Ekol Göz Menemenspor (12), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (11), İstanbulspor (11), Altay (11), Osmanlıspor (11), Keçiörengücü (11), Altınordu (10), Akhisarspor (10), Giresunspor (9), Balıkesirspor (8), Eskişehirspor (8).


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Demirspor, Bursaspor, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
Usain Bolt’un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü Spor
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü
Neymar’ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş’ın eski hocası Abdullah Avcı’dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
’Transferle ilgisi yok’ diyen Emre Mor’dan kaçtı iddialarına tepki Spor
"Transferle ilgisi yok" diyen Emre Mor'dan kaçtı iddialarına tepki
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Falcao’dan büyük fedakarlık! Albayrak’ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
Terim’in transfer raporu sızdı! Operasyon başlıyor Spor
Terim'in transfer raporu sızdı! Operasyon başlıyor
Haberler ›› Spor ››Bursaspor'dan kollektif hücum - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

12:11: Mart ayında spor dünyası en çok neleri konuştu? - Spor 12:10: Ezequiel Garay corona virüsü (koronavirüs) yendi - Spor 12:10: Son Dakika: İtalya Sağlık Bakanı'ndan corona virüs açıklaması... 'Ligler iptal edilsin!' - Spor 12:09: Spor dünyasını korona virüs vurdu! - Spor 12:04: Geleceğin yıldızları #6 | Boran Güler – Özel röportaj - Spor 11:58: Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim - Spor 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber