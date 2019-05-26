Bursaspor'dan kongre kararı

Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor'da Yönetim Kurulu, kongre tarihini açıkladı. Buna göre yeşil beyazlı kulüp 15-23 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul için toplanacak.

Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Özellikle son bir yıldır, yönetim kurulumuzun gündeminde sportif ve mali zorluklar daima birinci öncelik olarak görüşülmüş ve buna yönelik çözüm arayışları kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bununla birlikte olağanüstü genel kurula gidilmesi fikri de defalarca gündeme gelmiş, sadece tribün desteğinin Bursaspor'a yeterli olmayacağı ve şehrin kulübüne sahip çıkması noktasında yaşanan duyarsızlığın, genel kurulu artık zorunlu hale getirdiği kanaati de aylar önce yönetim kurulumuzun ortak görüşü olarak benimsenmiştir. Ancak lig mücadelesi devam ederken, gündemin değişmesinin camia ve takım üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimali nedeniyle kongre tarihi açıklanmazken, bugün itibariyle yönetim kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul kararı almış olup, ilk toplantının 15 Haziran 2019 Cumartesi, çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının ise 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasını kararlaştırmıştır."

Kaynak: DHA