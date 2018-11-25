Bursaspor'dan Muhteşem Geri Dönüş: 4-2

Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 4-2 yendi. Maçın 8. dakikasında Manu'nun golüyle öne geçen yeşil-siyahlılar 39'da Onur Ayık'ın golüyle rahatladı. Ancak Bursaspor'da oyuna 28. dakikada dahil olan Umut Nayir karşılaşmanın kaderini değiştirdi. Önce 45+2'de yeşil-beyazlıları ümitlendiren deneyimli forvet, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
BURSASPOR, AKHİSARSPOR'U ATEŞE ATTI
Tabelayı eşitleyen Bursaspor 85. dakikada Latovlevici'nin mükemmel golüyle üstünlüğü sağladı. Maçta son sözü 90+4'te Ramazan söyledi. Bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini alan Bursaspor 16 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Düşme potasından çıkan Akhisarspor ise bu yenilginin ardından tekrar ateş hattına geri döndü.
Onur Ayık,Bursaspor
25 Kasım 2018 Pazar 18:12