Bursaspor - Demir Grup Sivasspor Maçının Ardından

Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Bursaspor, evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maç öncesinde kendi aralarında konuştuklarını ve bu maçın, Bursa'nın maçı olduğunu belirttiklerini dile getirdi. Oyuncularının bu işi sahiplendiğini söyleyen Aybaba, "Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Futbol bu, eksiklerimiz var. Yakaladıklarımızı atacağız, bu kadar basit gol yemeyeceğiz. Savunurken birlikte savunacağız. Bugün maçın iki noktası var, birincisi kızım geldi, uzun zamandır maça gelmiyordu. İkincisi tribünün her yerinde sevgi çiçekleri vardı. Tribündeki herkes bu maçı istedi, sahadaki oyuncular, kulübedeki bizler bu maçı istedik. Soyunma odasını görseydiniz, oyuncularımızın yarısı ağlıyordu. Çocukların soyunma odasındaki duruşlarından her şey belliydi. Sevgi olursa dakika kaç olursa olsun Allah yardım ediyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir maç var. Aynı duygularla mücadele edeceğiz. Bu işe sarılalım. Bu maçın dönüm noktası olduğunu söyleyebilmemiz için MKE Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor" dedi."1 DAKİKA ÖNCE BU BİZİM KADERİMİZ GALİBA DEDİM"Aytaç Kara'nın golüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamayan Samet Aybaba, bu anının sorulması üzerine ise, "1 dakika önce Recep hocaya gittik ve 'bu bizim kaderimiz galiba' dedim. 'Olmuyor' dedim. Biz yalnız adamlarız. Ağır eleştiriyoruz. Biz bunları hak etmiyoruz. İstiyoruz, çalışıyoruz, fedakarlıklar yapıyoruz. Ama bu mesleğin kaderi" diye konuştu.Diafra Sakho'nun da penaltı kaçırmasına dair de deneyimli teknik adam, "Penaltı atmayı beceremiyoruz. Penaltı çalışmaları yapıyoruz ama olmuyor" yorumunu yaptı."YUSUF'UN İYİ OYUNUNUN SEBEBİ TARAFTARDIR"Bursasporlu Yusuf Erdoğan içinse Aybaba, "Bizim takımdaki oyuncuların hepsi iyi. Ama eksiğiz. Yusuf da bunlardan bir tanesi. Yusuf'un iyi oyununun sebebi taraftardır. Hayat bu. Eğer siz bir oyuncuyu böyle motive ederseniz, böyle oynar. Tribünü böyle sevgi dolu hiç görmemiştir. Her halde siz de görmemiştiniz. Böyle olmalı" şeklinde konuştu.ERSEL UZGUR: "TAKIMIMIZ BUGÜN İYİ MÜCADELE ETTİ"Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Ersel Uzgur, zorlu bir mücadele oynayacaklarını bildiklerini dile getirirken, "Öyle de oldu. Maç Bursaspor'un üstünlüğü ile bitti ama maçın geneline bakarsak Bursaspor'un golü attığı dakikadan itibaren maçın temposu birden bire düştü. Bu da Bursaspor'un kazanma arzusundan kaynaklanıyor. Son dakikalarda attığımız golden sonra puan veya puanları almamız gerekiyordu. Son anlarda yediğimiz gol Bursaspor adına futbol şansı, bizim futbol şanssızlığımız. Sivasspor aleyhine penaltı çalınan birinci takım, oyuncularımız ceza alanında artık rakibe dokunmaya korkuyorlar. Onun dışında takımımız bugün iyi mücadele etti. Bu iyi mücadeleyi devam ettirip bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - Bursa