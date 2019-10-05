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Bursaspor deplasmanlarda kayıp

Bursaspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybederken, sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

05.10.2019 09:44Bursaspor deplasmanlarda kayıp
Bursaspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybederken, sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı oyunu deplasman maçlarına yansıtamıyor. 'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açan, ardından iddialı takım kuran timsah, deplasmanlarda galip gelemiyor. İlk deplasman maçında Fatih Karagümrük'e 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, ardından Eskişehir deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Ardından timsah deplasmanlarda Adana Demirspor'a 4-1, Altay'a ise 2-1 mağlup oldu. Bu maçlarda 4 gol atan Bursaspor, kalesinde 9 gol gördü.

Evinde kral

Öte yandan yeşil-beyazlılar, evindeki maçlara ise puan kaybetmiyor. Bursa'da oynadığı maçlarda taraftarının da desteğini arkasına alan timsah, sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı. Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 2-1 ve BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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