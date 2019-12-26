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Bursaspor destek gecesi düzenliyor

Spor kulüplerinin son zamanlarda televizyon ekranlarından düzenlediği destek gecelerine Bursaspor Kulübü de dahil oluyor.

26.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:05 Bursaspor destek gecesi düzenliyor

kulüplerinin son zamanlarda televizyon ekranlarından düzenlediği destek gecelerine Kulübü de dahil oluyor. Yeşil beyazlı kulübün destek gecesi yarın gerçekleştirilecek.

Bursaspor Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın organize ettiği #YenidenZirveye Bursaspor'a Destek Gecesi 27 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşecektir. Yeşil Beyazlı renklere gönül vermiş ünlüler, #YenidenZirveye Bursaspor'a Destek Gecesi'nde  Bursaspor Youtube Kanalı, Bursa yerel televizyonları ve web.tv lerinde bir araya gelerek, hep birlikte #YenidenZirveye diyecekler. Bu önemli geceye desteklerinizi bekliyoruz."


- Bursa

Alinur Aktaş, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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