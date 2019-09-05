Fenerbahçe ile Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa'da hazırlık maçı yapacak. Milli maç nedeniyle verilen arada iki takım, çocuklar için mücadele edecek. Söz konusu vakıf ve derneklerden gelen çocukların iki takımın yedek kulübelerinin arkasında oluşturulacak özel tribünde karşılaşmayı takip edeceği kaydedildi. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BURSASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 8 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmanın detayları (Bilet satış, TV yayını) ilerleyen günlerde açıklanacak.

MAÇIN ÖZEL KONUKLARI

Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oynanacak hazırlık karşılaşmasında Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi.

Ayrıca, müsabakanın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkış olacağı aktarıldı.