Dördüncü Gol Geldi! Bursaspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor

Spor Toto Süper Ligde Bursaspor, evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
CANLI ANLATIM
55' GOL! Diagne'nin penaltı golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı.
46' Maçın ikinci yarısı başladı.
45' İlk yarı sona erdi.
45' GOL! Galatasaray, Ndiaye'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
42' GOL! Bursaspor, Saivet'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.
15' GOL! Bursaspor, Sakho'nun golüyle 1-0 öne geçti.
1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
BURSASPOR:
Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Yusuf, Onur, Saivet, Sakho
GALATASARAY:
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Bursaspor, Galatasaray, Spor