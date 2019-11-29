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Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel: "Bu sezonun en önemli maçına çıkacağız"

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, pazar günü oynanacak olan Gaziantep maçını değerlendirdi.

29.11.2019 08:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:53Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel:

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, pazar günü oynanacak olan Gaziantep maçını değerlendirdi. Yücel, sezonun en önemli maçlarından birisine çıkacaklarını söyledi.


Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, pazar günü Tofaş Salonu'nda 15.15'te oynanacak olan Gaziantep maçını ve takımın 9 haftalık performansını değerlendirdi. Yücel, bu hafta oynanacak Gaziantep maçını sezonun en önemli maçlarından biri olarak yorumladı. Sıralamada üst sırada bir takım olduğuna dikkat çeken Yücel, "Özellikle bu sezon çok büyük yatırım yaptılar. Ligde yer alan en yüksek bütçeli 3-4 takımdan biri oldular. Bizim için gerçekten çok zor bir maç olacak. Daha önceki maçlarda genelde Avrupa Kupası maçından geliyorlardı. Ancak bizim maça normal sezonlarına göre dinlenerek gelecekler" dedi.


Bursaspor taraftarına ihtiyaç duyduklarını belirten Yücel, "Seyircimize çok ihtiyacımız var. Her zamanki gibi salonu doldurmalarını rica ediyoruz. Onların desteğiyle elimizden gelen her şeyi yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu zamana kadar gösterdiğimiz performanstan çok memnunuz. Afyon ile en düşük bütçeli 2 takımdan biri olmamıza rağmen çok iyi maçlar çıkartıyoruz. Zorlu bir fikstürden de çıktığımızı söyleyebilirim. TOFAŞ, Anadolu Efes, Beşiktaş gibi ligde uzun dönemdir play-off oynayan takımları atlattık. Hedefimiz böyle devam etmek, Bursa'ya, Bursaspor'a yakışır basketbol oynamak" ifadelerini kullandı. - BURSA


Spor

Kaynak: İHA

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