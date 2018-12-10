Bursaspor, Göztepe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.
Dün oynanan Antalyaspor
maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşuyla tamamladı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
İbrahim Yazıcı,Bursaspor
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:31