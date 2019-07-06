06.07.2019 10:49
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Bursaspor günü tek idmanla tamamladı

Bursaspor günü tek idmanla tamamladı

Bursaspor, sabah saatlerindeki çalışmayla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, sabah saatlerindeki çalışmayla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından dar alanda pas-pres oyunu oynayan yeşil-beyazlılar, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.


- Bursa
Kaynak: DHA
İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Sabah, Spor

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