Bursaspor hazırlıklara başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Bursaspor hazırlıklara başladı
01.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:24
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında cumartesi günü evinde Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki idman ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas press çalışmaları yapan oyuncular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Dün oynanan Giresunspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Bursaspor, Spor, Haber
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