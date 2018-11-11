Bursaspor - Kasımpaşa: 1-2

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 22. dakikada Diagne ile skor üstünlüğünü eline geçirdi: 0-1. Bu gole cevap gecikmedi. 4 dakika sonra genç kaptan Ertuğrul soldan kullanılan kornerde kafayla topu filelerle buluşturdu ve ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

48'de ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte Trezeguet akıl dolu vuruşla topu direkt kaleye gönderdi ve bu şık golle Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrıldı: 1-2.

17. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza alanının dışında topla buluşan Sakho, soldan içeriye kateten Latovlevici'nin önüne ara pası bıraktı. Topu kontrol ettikten sonra istediği gibi vuramayan Latovevici'nin şutu, kalenin solundan auta çıktı.

22. dakikada Kasımpaşa, Bursa deplasmanında öne geçti. Ceza sahasının sol ön çaprazında topla buluşan Trezeguet'in içeriye doğru yaptığı ortayı göğsüyle yumuşatan Diagne, meşin yuvarlığı iyi bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.

26. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Latovlevici'nin sol köşeden kullandığı korner atışına penaltı çizgisinin önünden iyi yükselen Ertuğrul Ersoy , meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-1.

27. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha gole yaklaştı. Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada bir anda ceza alanı içinde boşta kalan Sakho'nun vurduğu vole, yandan auta çıktı.

41. dakikada Tunay Torun 'un sağ kanata gönderdiği ara pasta topla buluşan Lima , önündeki savunma oyuncularını çalımlayıp ceza sahasının ön çizgisine doğru ilerledikten sonra topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Ramazan Köse'nin kurtarışında seken top Aytaç Kara 'nın önünde kaldı. Rahat bir pozisyonda olan Aytaç Kara, topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

43. dakikada bu kez gole yaklaşan taraf Kasımpaşa oldu. Sağ kanattan içeriye topla katederek ceza sahası içerisinde Ertuğrul ve Aytaç'tan sıyrılan Trezeguet, kale ağzında vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından çok az farkla dışarıya çıktı.