Bursaspor - Kasımpaşa: 1-2

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 22. dakikada Diagne ile skor üstünlüğünü eline geçirdi: 0-1. Bu gole cevap gecikmedi. 4 dakika sonra genç kaptan Ertuğrul soldan kullanılan kornerde kafayla topu filelerle buluşturdu ve ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
48'de ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte Trezeguet akıl dolu vuruşla topu direkt kaleye gönderdi ve bu şık golle Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrıldı: 1-2.
17. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza alanının dışında topla buluşan Sakho, soldan içeriye kateten Latovlevici'nin önüne ara pası bıraktı. Topu kontrol ettikten sonra istediği gibi vuramayan Latovevici'nin şutu, kalenin solundan auta çıktı.
22. dakikada Kasımpaşa, Bursa deplasmanında öne geçti. Ceza sahasının sol ön çaprazında topla buluşan Trezeguet'in içeriye doğru yaptığı ortayı göğsüyle yumuşatan Diagne, meşin yuvarlığı iyi bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.
26. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Latovlevici'nin sol köşeden kullandığı korner atışına penaltı çizgisinin önünden iyi yükselen Ertuğrul Ersoy
, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-1.
27. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha gole yaklaştı. Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada bir anda ceza alanı içinde boşta kalan Sakho'nun vurduğu vole, yandan auta çıktı.
41. dakikada Tunay Torun
'un sağ kanata gönderdiği ara pasta topla buluşan Lima
, önündeki savunma oyuncularını çalımlayıp ceza sahasının ön çizgisine doğru ilerledikten sonra topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Ramazan Köse'nin kurtarışında seken top Aytaç Kara
'nın önünde kaldı. Rahat bir pozisyonda olan Aytaç Kara, topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
43. dakikada bu kez gole yaklaşan taraf Kasımpaşa oldu. Sağ kanattan içeriye topla katederek ceza sahası içerisinde Ertuğrul ve Aytaç'tan sıyrılan Trezeguet, kale ağzında vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından çok az farkla dışarıya çıktı.
48. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Konuk ekip, ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Trezeguet, sert bir şutla meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2.
51. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Lima, attığı deparla rakip takım ceza alanına kadar ilerledi. Kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lima'nın şutunda meşin yuvarlak iyi yer tutan Ramazan Köse
'de kaldı.
85. dakikada ceza sahası sağ ön çaprazında topla buluşan Lima'nın önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Bursaspor: Okan Kocuk
, Barış Yardımcı
, Chedjou (Dk. 74 Atanasov), Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Lima, Tunay Torun (Dk. 57 Saivet), Latovlevici, Sakho (Dk. 46 Umut Nayir)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı
, Ben Youssef, Özgür Çek (Dk. 61 Josue Sa), Sadiku, Pavelka, Eduok (Dk. 82 Koita), Trezeguet (90 3 İlhan Depe), Diagne
Goller: Dk. 22 Diagne, Dk. 48 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Lima, Dk. 45 1 Tunay Torun, Dk. 65 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 84 Sadiku (Kasımpaşa)