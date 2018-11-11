11 Kasım 2018, 18:30
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Bursaspor - Kasımpaşa: 1-2

Bursaspor - Kasımpaşa: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında büyük çekişmeye sahne olan maçta Kasımpaşa deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti, zirve yarışının içinde kaldı.

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Bursa'dan altın değerinde 3 puanla döndü: 1-2.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 22. dakikada Diagne ile skor üstünlüğünü eline geçirdi: 0-1. Bu gole cevap gecikmedi. 4 dakika sonra genç kaptan Ertuğrul soldan kullanılan kornerde kafayla topu filelerle buluşturdu ve ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
48'de ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte Trezeguet akıl dolu vuruşla topu direkt kaleye gönderdi ve bu şık golle Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrıldı: 1-2.   
Bu sonuçla İstanbul ekibi puanını 22'ye yükseltirken, Bursaspor ise 13 puanda kaldı.
MAÇ TAN DAKİKALAR
17. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza alanının dışında topla  buluşan Sakho, soldan içeriye kateten Latovlevici'nin önüne ara pası bıraktı.  Topu kontrol ettikten sonra istediği gibi vuramayan Latovevici'nin şutu, kalenin  solundan auta çıktı.
22. dakikada Kasımpaşa, Bursa deplasmanında öne geçti. Ceza sahasının  sol ön çaprazında topla buluşan Trezeguet'in içeriye doğru yaptığı ortayı  göğsüyle yumuşatan Diagne, meşin yuvarlığı iyi bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.
26. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Latovlevici'nin sol köşeden  kullandığı korner atışına penaltı çizgisinin önünden iyi yükselen Ertuğrul Ersoy,  meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-1.
27. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha gole yaklaştı. Barış  Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada bir anda ceza alanı içinde boşta kalan  Sakho'nun vurduğu vole, yandan auta çıktı.
41. dakikada Tunay Torun'un sağ kanata gönderdiği ara pasta topla  buluşan Lima, önündeki savunma oyuncularını çalımlayıp ceza sahasının ön  çizgisine doğru ilerledikten sonra topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Ramazan  Köse'nin kurtarışında seken top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Rahat bir pozisyonda  olan Aytaç Kara, topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalenin üstünden  auta gitti.
43. dakikada bu kez gole yaklaşan taraf Kasımpaşa oldu. Sağ kanattan  içeriye topla katederek ceza sahası içerisinde Ertuğrul ve Aytaç'tan sıyrılan  Trezeguet, kale ağzında vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin  yanından çok az farkla dışarıya çıktı.
 48. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Konuk ekip, ceza sahası  sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Trezeguet, sert bir  şutla meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2.
 51. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Lima, attığı deparla  rakip takım ceza alanına kadar ilerledi. Kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya  kalan Lima'nın şutunda meşin yuvarlak iyi yer tutan Ramazan Köse'de kaldı.
 85. dakikada ceza sahası sağ ön çaprazında topla buluşan Lima'nın  önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay 
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou (Dk. 74 Atanasov),  Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Lima, Tunay Torun (Dk. 57 Saivet),  Latovlevici, Sakho (Dk. 46 Umut Nayir)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek  (Dk. 61 Josue Sa), Sadiku, Pavelka, Eduok (Dk. 82 Koita), Trezeguet (90 3 İlhan  Depe), Diagne
Goller: Dk. 22 Diagne, Dk. 48 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 26 Ertuğrul  Ersoy (Bursaspor) 
Sarı kartlar: Dk. 38 Lima, Dk. 45 1 Tunay Torun, Dk. 65 Ertuğrul Ersoy  (Bursaspor), Dk. 84 Sadiku (Kasımpaşa)
Bursaspor,Kasımpaşa

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