Bursaspor - Kasımpaşa Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Bursaspor sahasında Kasımpaşa 'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.SAMET AYBABA: "ÇOK İSTEKLİ COŞKULU BAŞLADIK, KAZANMAK İSTİYORDUK"Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kazanmaya odaklı çıktıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba , bu doğrultuda iyi hazırlandıklarını ancak beklenmedik bir gol yediklerini belirtti. Takımının çok istekli ve coşkulu başladığının altını çizen Aybaba, "Bundan kaynaklı küçük hatalar yaptık. Geriye düştükten sonra daha iyi oynamaya başladık. 1-1'den sonra 3-4 net pozisyon yakaladık, atabilseydik belki oyun çok farklı bir noktaya giderdi. Futbolun içerisinde bu var, kazanmak istiyorduk. Mücadeleden memnunum. Oyuncularımız çok istekli, coşkulu oynuyorlar tabii ki hata olacak. Elimizdeki oyuncularla bu işin daha iyisini yapmaya çalışacağız. Genç oyuncularımızı geliştireceğiz. Sonuç olarak belki kötü gözüküyor ama takımdan memnunum. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Biz bir an önce neyi doğru, neyi yanlış yaptık oturup halledip, önümüzdeki maça hazırlanacağız" dedi.MUSTAFA DENİZLİ: "İZLEYENLERE KEYİFLİ BİR 90 DAKİKA YAŞATTIK"Galibiyet sevinci yaşayan Kasımpaşa cephesinde ise Teknik Direktör Mustafa Denizli , maç sonundaki basın toplantısında kazanmaktan ötürü mutlu olduklarını kaydetti. Türkiye 'nin en zor deplasmanlarından birine geldiklerini belirten Denizli, "Bursaspor özellikle içerideki son maçında aldığı galibiyetle çıkış grafiğini yakalayan bir ekipti. Bursa benim için önemli bir şehir teknik adamlık hayatımda. Önemli başarılara imza attığım bir şehir. Zaman zaman iyi ataklarla çıktık, son tercihlerimizi iyi kullanamadık. İzleyenlere keyifli bir 90 dakika yaşattık. Biz şu anda bulunduğumuz durumdan kopmamak için hedefimiz önümüzdeki takımları yakalamak, bunun için mücadele edeceğiz. Kasımpaşa'yı Avrupa 'ya taşımak için fikir ve gönül birliği içerisindeyiz. Taraftarımız da artık daha büyük destek verecek. Mutlu bir hafta sonu benim için" diye konuştu.Ligde Galatasaray dışında şampiyonluk yaşayan ekiplerin şu an zirve yarışından uzak kalmasıyla ilgili yöneltilen soruya ise Denizli, "Ligin yaklaşık 3'te 1'ini geride bıraktık. Böyle bir tablo bizim için iyi sayılabilecek bir tablo. Bahsedilen takımlar bu ligin uzun yıllar hakimiyetini kuran takımlar. Zaman zaman bu tablo ile karşılaşabiliriz. Bundan sonraki haftalarda onların performansı mutlaka değişir. Önemli olan biz kendi yolumuza devam ederken takım olarak haftaları en sağlıklı şekilde geçmek" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Samet Aybaba'nın açıklamaları-Mustafa Denizli'nin açıklamaları - Bursa