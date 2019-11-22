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Bursaspor, Keçiörengücü'nü ağırlıyor (YENİDEN)

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bursaspor, ligin en az gol gören ekibi Keçiörengücü'nü ağırlıyor.

22.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:49Bursaspor, Keçiörengücü'nü ağırlıyor (YENİDEN)

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen , ligin en az gol gören ekibi Keçiörengücü'nü ağırlıyor.

TFF 1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen ancak milli maç arası öncesinde yaşadığı puan kayıplarıyla yara alan Bursaspor, yarın sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ligin 12'nci haftasında oynanacak zorlu mücadele öncesinde Bursa temsilcisi, 17 puanla 8'inci sırada haftaya girerken; ekibi ise 1 puanla Bursaspor'un bir basamak üzerinde yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Murat Şener ve Selahattin Altay yapacak.

Bursaspor evinde oldukça etkili bir görüntü çiziyor. Ligde şu ana dek sahasında oynadığı 5 maçta Bursa temsilcisi 4 galibiyet elde ederken, bir kez de sahadan eşitlikle ayrıldı. Yeşil beyazlılar, sahasında ligin yenilgisiz ekiplerinden biri konumunda. Ankara temsilcisi ise deplasmanda oynadığı 5 maçta da kazanamadı. Keçiörengücü, dış saha maçlarının 4'ünde rakipleriyle berabere kalırken, bir kez daha sahadan puansız ayrıldı.

Bursaspor ligde geride kalan haftalarda 16 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Buna karşın Keçiörengücü ise 9 gol atarken, 6 gol yedi. Ankara temsilcisi bu grafiğiyle ligin en az gol atan ekiplerinden biri olurken, aynı zamanda kalesinde de en az gol gören takım oldu.

İki ekip daha önce iki kez karşılaştı. Bursaspor ile Keçiörengücü 51 yıllık aradan sonra kozlarını paylaşacak. 1967-68 sezonunda oynanan maçlarda; Bursa'daki mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı, Ankara'daki karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bursaspor rakibinden daha golcü yönüyle öne çıkıyor. Yeşil beyazlılarda şu ana kadar ligde atılan goller 10 farklı oyuncudan geldi. Kubilay Kanatsızkuş'un 3 golü bulunurken; Emirhan Aydoğan, Mamadou Diarra ve Recep Aydın da ikişer gol kaydetti. Keçiörengücü'nde ise atılan goller 8 farklı oyuncudan geldi. Famoussa Kone 2 golle takımının en skorer ismi olurken, diğer oyuncular ise birer gol kaydetti. Bursaspor'un evindeki 7 golüne karşılık; Ankara temsilcisinin deplasmanda 3 golü bulunuyor.



Bursaspor, Ankara, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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