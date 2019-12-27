Haberler » Spor » Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir açıklama yayımladı. - Spor

Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi.

27.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:20 Bursaspor Kulübü, Mustafa Cengiz'e yönelik sert bir açıklama yayımladı.

Bursa Kulübü, Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi. Mustafa Cengiz'in Bursaspor'a yönelik yaptığı açıklamaları kınayan Yeşil-Beyazlı yönetim, çirkin olayların içerisinde yer almayacaklarını bildirdi.

Yeşil beyazlı kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başarısızlıklarını örtmek için firavundan medet umanlar bu söylemleri ile futbol ortamını sahadan uzaklaştırarak kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar. Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış takımlarından biri olan kulübümüzü çirkin oyunlarınıza alet etmenize izin vermeyeceğiz. Taraftarlarının fair-play ödülü aldığı kulübümüz, spor etiği içerisinde kalarak ve sahada verdiği mücadele ile hakkıyla şampiyon olmuştur. Camiamız futbolun değerini düşürecek hiçbir söylem ve eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunulmayacaktır. Kulübümüz spora zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkeleri ile bakmakta ve dün olduğu gibi bugün de bu ilkelerden taviz vermeyecektir. Türk futbolunun tüm sorunlarına rağmen şampiyonlukları sahada kazanan bir kulüp olarak Galatasaray Kulübü başkanı Sayın Mustafa Cengiz'i kulübümüze hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz."

Bursaspor Kulübü ayrıca açıklamasında, şampiyon olduğu sezona ait sevinç fotoğrafını kullandı.


- Bursa

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:51   Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'da - Spor
18:51   Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı - Spor
18:48   Bursaspor Kulübünden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e tepki Açıklaması - Spor
18:40   84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Spor
18:29   Kadın basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu - Spor
18:11   Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif almadığını söyledi - Spor
17:43   Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu - Spor
17:05   Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor
15:53   Fatih Terim, 2019 yılında haberlere en çok konu olan futbol adamı oldu - Spor
15:15   Garry Cook: 2008 yılında yanlışlıkla Messi'yi Manchester City'ye transfer ediyorduk - Spor
27.12.2019 18:54:37