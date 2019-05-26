Bursaspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında Bursaspor
'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Malatya ekibi Avrupa
kupalarına girmeye hak kazanırken, yeşil beyazlı ekip ise lige veda etti
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada kalecinin hatasında topu önünde bulan Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış meşin yuvarlağı düzeltip şutunu çekti topu kaleci kornere tokatladı.
74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vergini'nin kafa vuruşudireğin dibinden dışarı gitti.
88. dakikada maçın hakemi Chebake ile girdiği mücadele sonrası Sakho'ya önce sarı kart gösterdi daha sonra VAR'ı inceleyen hakem Ali Palabıyık
sarı kartı iptal ederek Sakho'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Stat: Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Ok
xx, Mustafa Sönmez
xx
E. Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa Akbaş
x, Mina xxx, Chebake xx (Rahman Buğra dk. 90 ?), Bülent Cevahir
xx, Ahmed x (Guilherme dk. 46 x) Robin xx, Murat Yıldırım
xx, Eren x, Pereıra x (Barış Alıcı dk. 46 x) Kamara xx
Yedekler: Farnolle, Şeref, Seth, Erkan, Dia, Berkan
Teknik Direktör: Ali Ravcı
Bursaspor: Okan Koçuk
xxx, Umut Meraş xx, Vergini xx, Badji xx, Onur Atasayar xx, Aytaç Kara
xxx, Tunay Torun
x (Burak dk. 66 x), Yusuf Erdoğan
xx, Furkan Soyalp (Ramazan Keskin
dk. 82 ?), Saivet xx, Umut Nayir xxx (Sakho dk. 79 x)
Yedekler: Muhammet xx, Latovlevici, Furkan Emre, Muhammet Emin
, Kubilay
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor), Kamara (dk. 60) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35), Mina (dk. 90+2) (Evkur Yeni Malatyaspor), Sakho (dk. 88) (Bursaspor)
Sarı kart: Tunay Torun, Aytaç Kara, Ramazan (Bursaspor), Guilherme, Chebake, Kamara, Murat Yıldırım
(Evkur Yeni Malatyaspor) - MALATYA
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Kaynak: İHA