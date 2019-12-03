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Bursaspor, kupada avantaj peşinde

Ligde yoluna devam eden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından avantajla dönmek istiyor.

03.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:24Bursaspor, kupada avantaj peşinde

Ligde yoluna devam eden , Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından avantajla dönmek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve için iddiasını kuvvetlendiren Bursaspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bursa temsilcisi, kupanın 5'inci tur mücadelesinde yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Burak Cansız yapacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 19 Aralık Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 18.30'da oynanacak.

SON MAÇI BURSASPOR KAZANDI

İki ekip, bu maçla birlikte 4'üncü kez karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon iki ekip, Süper Lig'deyken karşılaştı. Bursa'da oynanan maçı Bursaspor 2-1 kazanırken, Erzurum'da oynanan maçı ise Erzurum ekibi 2-0'lık skorla kazandı. Sezon sonunda her iki takım da Süper Lig'e veda ederken, yoluna TFF 1'inci Lig'de devam etti. Bu sezon TFF 1'inci Lig'de de karşı karşıya gelen iki ekibin son randevusunda Bursa'da oynanan maçı Mamadou Diarra'nın golüyle 1-0 kazanan taraf Bursaspor oldu.

ZORLANARAK BU TURA GELDİLER

Kupaya 3'üncü turdan itibaren katılan Bursaspor, bu turda Muğlaspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Akabinde 4'üncü turda Bayburt Özel İl İdarespor ile eşleşen Bursa temsilcisi, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek 5'inci tur biletini aldı. Erzurum temsilcisi de kupaya 3'üncü turdan katılırken, bu turda eşleştiği Edirnespor'u deplasmanda uzatmaya giden maçta 4-3 yendi. 4'üncü turda ise evinde Bodrumspor'u ağırlayan BB Erzurumspor, rakibini 3-1 yenerek adını üst tura yazdırdı.

Bursaspor, kupa sınavı için çalışmalarını tamamladı. Yeşil beyazlılarda teknik direktör Yalçın Koşukavak, maç öncesinde yaptığı açıklamada, önceliklerinin Süper Lig olduğunu belirtirken, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında rotasyona gideceğinin sinyallerini verdi.



Türkiye Kupası, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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