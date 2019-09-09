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Bursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi

Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar sonrasında Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Bursaspor maçında sakatlanmıştı. Oyuncunun durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sakatlık durumunun bulunmadığı öğrenildi.

09.09.2019 12:01

Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile oynadığı ve 2-1 yenildiği maçta Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gustavo'ya ilk 11'de şans vermişti. Luiz Gustavo, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncu maçta ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alınmıştı. Sakatlık yaşadığı an korkutan oyuncu sahadan kendi imkanlarıyla çıkmıştı.

Yapılan kontroller sonrasında oyuncunun sakatlığının bulunmadığı ve 16 Eylül tarihinde Alanyaspor ile oynanacak maçta görev alabileceği öğrenildi.

Bursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor

YORUMLAR (5)
CAPS: Aha da görün bu luiz Mustafa boş ve çöp
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DC: Ağlama la artık kes yeter
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CEVAP: Brezilyalıların çoğu böyle kendini yere atmalar abartı tepki vermeleri, ağlamaları. Alıştık artık.
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ÇELİMSİZ VE YAŞLI: inş bi bok yarar
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VOSVOSCU: UYKULAR HARAM OLDU GENCLİĞİM YALAN OLDU ZALİM GECELER
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