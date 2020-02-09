Bursaspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Osmanlıspor , konuk ettiği Bursaspor 'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçta takımı 2-1 öndeyken penaltılarının verilmediğini belirterek, "Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Oyunun büyük bölümünde çok iyi oynadık, Bursaspor'dan çok daha fazla fırsat ürettik. 2-1'den sonra oyunu koparacağımız noktada maalesef Alper hoca devreye girdi, maçın 3-1 olmasını engelledi. Sonra da golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüm artık Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittiği sürece bir şeyler değişmez" diye konuştu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: BİZİM İÇİN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise 2'nci yarıda oynadıkları oyundan memnun olduklarını vurgulayarak, "Golden sonra ilk yarıdaki futbol bize yakışmadı. Golün ardından maç bitti görüntüsü içindeydik. Üst üste hatalar sonucu 2-1 yenik duruma düştük. İkinci 45 dakikaya baktığımızda ise Bursaspor'a yakışan bir görüntü içindeydik. Değişikliklerin olumlu anlamda bize katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bugün bizim için kazanmak önemliydi. İkinci yarıdaki oyunla beraber kazanmak açıkçası bizi mutlu etti. Her şeye rağmen zirvenin içindeyiz. Bu soğukta, karda kışta destek veren Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek lazım, saha içerisinde sıkıntılar var. Bizler çözmeye çalışıyoruz ama saha dışındaki sıkıntılar için şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi gerekiyor. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibim, onlar işlerini yapmaya çalışıyor. Hedefler doğrultusunda üzerimize düşenler var, beklentiler belli. Zaman zaman acı çekiyoruz ama sonuç olarak hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

- Ankara